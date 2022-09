sportli26181512 : #Governance #Notizie L’idea di Boehly: «All star game in Premier League»: Il presidente del Chelsea Todd Boehly ha… -

Calcio News 24

...e il presidentevorrebbe soffiare il diesse Campos al Paris Saint Germain Il Chelsea pensa in grande e il presidentevorrebbe soffiare il diesse Campos al Paris Saint Germain. Questa'......di volte avrebbe rimandato un colloquio di mercato con...averlo bloccato e ha accettato a denti stretti che non valutasse'... in tutta risposta ha trovato un allenatore che ha cambiato... Chelsea, Boehly chiama Campos: contatti e prima offerta. Le ultime