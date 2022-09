Letta si racconta, ‘tra i miei sogni l’Nba e viaggiare, pronto al passo indietro per mia moglie’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Con Stefano Bonaccini “siamo amici leali” e “il prossimo segretario mi piacerebbe fosse una donna”. Enrico Letta si confida a ‘Chi’ in una intervista in cui non tocca esclusivamente i temi della campagna elettorale. “Mi manca il rapporto con gli studenti”, “il contatto con i giovanissimi. Sono due i temi di cui non si può fare a meno, secondo loro: l’ambiente e i diritti delle persone”, spiega il segretario dem. “Il Pd è risalito tra i 18-25enni, siamo il primo partito. Cinque stelle e FdI arrivano dopo di noi. Sono soddisfatto, ma non basta”, dice ancora. E sul voto, tra le altre, cose spiega: “Calenda a Conte si credono Macron il primo e Melenchon il secondo: sono io il vero ostacolo per loro. Non la destra”. Ma Letta parla anche della sua vita privata: “Per ciò che riguarda mia moglie Gianna, poi, mi sento molto in colpa per aver ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Con Stefano Bonaccini “siamo amici leali” e “il prossimo segretario mi piacerebbe fosse una donna”. Enricosi confida a ‘Chi’ in una intervista in cui non tocca esclusivamente i temi della campagna elettorale. “Mi manca il rapporto con gli studenti”, “il contatto con i giovanissimi. Sono due i temi di cui non si può fare a meno, secondo loro: l’ambiente e i diritti delle persone”, spiega il segretario dem. “Il Pd è risalito tra i 18-25enni, siamo il primo partito. Cinque stelle e FdI arrivano dopo di noi. Sono soddisfatto, ma non basta”, dice ancora. E sul voto, tra le altre, cose spiega: “Calenda a Conte si credono Macron il primo e Melenchon il secondo: sono io il vero ostacolo per loro. Non la destra”. Maparla anche della sua vita privata: “Per ciò che riguarda mia moglie Gianna, poi, mi sento molto in colpa per aver ...

