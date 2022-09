Lega, Attilio Fontana: “Ci prendono in giro, ma vinceremo le elezioni e diventeremo autonomi” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bergamo. “Chi sceglie la Lega fa una scelta di campo, fatta di valori, di tradizioni e, soprattutto, di credo nell’autonomia regionale”. Questo il sunto della serata, interamente dedicata al regionalismo differenziato, andata in scena nella serata di martedì sera, con il convegno organizzato nello scenario dell’auditorium di Colognola, incontro targato Lega. A fare gli onori di casa, con guest star Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Alessandro Carrara, segretario cittadino del partito, che ha ringraziato i presenti e ha ribadito l’importanza di raccontare, ancora una volta, quanto questo tema sia in cima ai pensieri del Carroccio. Subito la parola a Claudia Terzi, assessore regionale ai Trasporti che ha spiegato come “il tema dell’autonomia è e resta in cima alle ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bergamo. “Chi sceglie lafa una scelta di campo, fatta di valori, di tradizioni e, soprattutto, di credo nell’a regionale”. Questo il sunto della serata, interamente dedicata al regionalismo differenziato, andata in scena nella serata di martedì sera, con il convegno organizzato nello scenario dell’auditorium di Colognola, incontro targato. A fare gli onori di casa, con guest star, Presidente della Regione Lombardia, Alessandro Carrara, segretario cittadino del partito, che ha ringraziato i presenti e ha ribadito l’importanza di raccontare, ancora una volta, quanto questo tema sia in cima ai pensieri del Carroccio. Subito la parola a Claudia Terzi, assessore regionale ai Trasporti che ha spiegato come “il tema dell’a è e resta in cima alle ...

