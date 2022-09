Laura Pausini si rifiuta di cantare “Bella Ciao”: «Non usatemi per propaganda politica» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il “no” di Laura Pausini a “Bella Ciao”, «Non usatemi per propaganda politica» dice la cantante dopo essere stata ospite di una trasmissione televisiva spagnola, dove è stata coinvolta in un gioco musicale in cui i concorrenti dovevano intonare una canzone che contenesse la parola “Corazon” (cuore). La cantante ha allora accennato “Cuore Matto” di Little Tony, ma nessuno dei presenti sembrava conoscere il brano tanto famoso in Italia. Perciò, il conduttore ha intonato “Bella Ciao”, pensando di coinvolgere Pausini, ma lei si è subito rifiutata: «E’ una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche». E ha ribadito: «Il fascismo è una vergogna ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il “no” dia “”, «Nonper» dice la cantante dopo essere stata ospite di una trasmissione televisiva spagnola, dove è stata coinvolta in un gioco musicale in cui i concorrenti dovevano intonare una canzone che contenesse la parola “Corazon” (cuore). La cantante ha allora accennato “Cuore Matto” di Little Tony, ma nessuno dei presenti sembrava conoscere il brano tanto famoso in Italia. Perciò, il conduttore ha intonato “”, pensando di coinvolgere, ma lei si è subitota: «E’ una canzone moltoe io non vogliocanzoni politiche». E ha ribadito: «Il fascismo è una vergogna ...

