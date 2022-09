Ladri entrano a scuola e rubano i rubinetti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il furto è avvenuto nella scuola "Nino Cortese" ad Arpino, frazione di Casoria. La scuola, allagata, oggi è rimasta chiusa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il furto è avvenuto nella"Nino Cortese" ad Arpino, frazione di Casoria. La, allagata, oggi è rimasta chiusa

claudiovignola : @lillo743 @Entreri_Arnodas @poliziadistato Se vieni aggredito, se entrano i ladri in casa, se ti minacciano, se ti… - pilif62727530 : RT @FMCROfficial: Più di 4 foto non c'entrano e si parla solo delle ultime stagioni. SOFFRITE LADRI #JuventusSalernitana #JuveSalernitana… - sidewayseye : RT @FMCROfficial: Più di 4 foto non c'entrano e si parla solo delle ultime stagioni. SOFFRITE LADRI #JuventusSalernitana #JuveSalernitana… - 1899ViaBerchet : RT @FMCROfficial: Più di 4 foto non c'entrano e si parla solo delle ultime stagioni. SOFFRITE LADRI #JuventusSalernitana #JuveSalernitana… - Er_ninazza : RT @FMCROfficial: Più di 4 foto non c'entrano e si parla solo delle ultime stagioni. SOFFRITE LADRI #JuventusSalernitana #JuveSalernitana… -