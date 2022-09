Internet | in Italia boom di dati personali rubati | +44% in sei mesi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il numero di account che ha visto compromesse le proprie credenziali e’ significativamente aumentato, in combinazione con altriutilizzati da hacker e frodatori. Inil numero di alert relativi arilevati sul dark web, ossia l’insieme di ambienti web che non appaiono attraverso la normale navigazione ine necessitano di browser specifici o di ricerche mirate, e’ stato di oltre 780.000 nella prima meta’ del 2022, con un aumento del 44,1% rispetto al semestre precedente, mentre gli alert relativi all’open web sono stati oltre 70.000, in calo del -4,9% rispetto alla seconda parte del 2021. Queste sono alcune delle evidenze emerse dall’ultima edizione dell’Osservatorio Cyber realizzato da CRIF, secondo la maggior parte dei profili violati sono relativi a caselle postali email (nel 27% dei casi) ...

Il Denaro

Si chiude così una vicenda iniziata nel 2018. All'epoca arrivarono sul tavolo della Commissione una serie di denunce su alcune pratiche commerciali messe in atto da Google nell'...Se apprezzi una navigazione sicura o se vuoi accedere a contenuti bloccati in(spesso per ... Anche se usi una connessione criptata, il tuo fornitore di serviziriesce comunque a ...