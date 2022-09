Il tributo del calcio inglese a Elisabetta II tra inni, colombe e polemiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Antonio Conte ha indossato la fascia nera al braccio come i suoi giocatori nella traferta a Lisbona di Champions League, il Liverpool ha eliminato l'inno della Champions dopo il divieto di far risuonare "God Save the King", il Mansfield Town ha liberato prima della partita 96 colombe, tante quante gli anni vissuti dalla regina: il calcio inglese ha reso omaggio a Elisabetta II alla ripresa dopo lo stop per lutto dello scorso weekend. Su tutti i campi delle 30 gare delle serie minori le squadre avevano il lutto al braccio ed è stato osservato un minuto di silenzio mentre venivano esposto immagini della defunta sovrana. Quasi ovunque è stato eseguito l'inno nazionale, a eccezione del Galles con lo Swansea City che vi ha rinunciato prima della partita contro lo Sheffield United per il timore di fischi da parte di ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Antonio Conte ha indossato la fascia nera al braccio come i suoi giocatori nella traferta a Lisbona di Champions League, il Liverpool ha eliminato l'inno della Champions dopo il divieto di far risuonare "God Save the King", il Mansfield Town ha liberato prima della partita 96, tante quante gli anni vissuti dalla regina: ilha reso omaggio aII alla ripresa dopo lo stop per lutto dello scorso weekend. Su tutti i campi delle 30 gare delle serie minori le squadre avevano il lutto al braccio ed è stato osservato un minuto di silenzio mentre venivano esposto immagini della defunta sovrana. Quasi ovunque è stato eseguito l'inno nazionale, a eccezione del Galles con lo Swansea City che vi ha rinunciato prima della partita contro lo Sheffield United per il timore di fischi da parte di ...

il_pucciarelli : «Ora un tributo ad una persona che non era della nostra comunità, era un sindaco del Pd che si batteva contro le in… - CristianCegagge : RT @EdoardoMecca1: @Bresingar_ “Il gol di Candreva era solo un tributo all’Italvolley campione del Mondo. Un doveroso omaggio. Giusto conva… - io_sono_io01 : RT @EdoardoMecca1: @Bresingar_ “Il gol di Candreva era solo un tributo all’Italvolley campione del Mondo. Un doveroso omaggio. Giusto conva… - marcotitor : RT @MoneyMissKyra: Buongiorno coglioni! In questi giorni sono più cattiva del solito e dal blocco facile! Quindi ripetiamo i passaggi: 1) T… - claviggi : RT @archivetro: Un tributo per ricordare oggi, giorno del suo compleanno #EzioBosso?? #NatiOggi #13settembre #Musica -