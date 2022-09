Il regista accusato di stupro ' Lei voleva guadagnarci' - Cronaca - quotidiano net

LaStampa : Il caso del regista Haggis accusato di abusi sessuali. Il Tribunale del Riesame: «Non si escludono intenti speculat… - mario_gug : il nuovo lungometraggio del grande regista iraniano, arrestato lo scorso luglio dal governo del suo paese per scont… - BluediRussia : @HERVNCHILD Da quanto ho capito lei è la regista del film con Harry Styles e Florence Pugh. Nel suo cast però c’era… - xWiseGirl : @RAGNAROKNR0LL A quanto ho capito la regista è una persona sgradevole e voleva ingaggiare uno accusato di abusi non… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Lecce, il Tribunale del Riesame conferma il no all'arresto del Premio Oscar. Una 29enne inglese l'aveva denunciato: 'Ho subito violenze per tre ......Paul Haggis arriva in tribunale a Brindisi 3 'Non può acriticamente ritenersi che la posizione' della 29enne inglese che ha denunciato di essere stata abusata dalpremio Oscar Paul ... Il regista accusato di stupro "Lei voleva guadagnarci" Lecce, il Tribunale del Riesame conferma il no all’arresto del Premio Oscar. Una 29enne inglese l’aveva denunciato: "Ho subito violenze per tre giorni" ...L’opinionismo online è inattrezzato per definizione, tanto che si riesce ad accusare il regista francese di maschilismo, violenza e abusi per il solo fatto di averli mostrati. Il che dimostra che la c ...