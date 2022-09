Il Napoli è più forte di tutto, anche della sindrome Fontecchio: è primo pure in Champions (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Napoli batte i Rangers 3-0. È primo in classifica in Champions e in campionato. Gioca una partita che possiamo definire seria, adulta. Si conferma squadra di carattere e matura, capace di reagire alle avversità come è un doppio rigore sbagliato. Non vogliamo girare il coltello nella piaga dei nostalgici ma questa squadra non ha proprio nulla in comune con quella del passato. Siamo certi che lo sappia anche Spalletti. Sulla porta di Rangers-Napoli è preferibile affiggere il cartello “astenersi patiti del calcio contemporaneo”. Facendo le debite proporzioni, è una partita decisamente più anni Settanta e Ottanta, soprattutto il primo tempo. Le classiche trasferte delle squadre italiane in questi stadi complicati. Con la differenza che in genere in quegli anni le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilbatte i Rangers 3-0. Èin classifica ine in campionato. Gioca una partita che possiamo definire seria, adulta. Si conferma squadra di carattere e matura, capace di reagire alle avversità come è un doppio rigore sbagliato. Non vogliamo girare il coltello nella piaga dei nostalgici ma questa squadra non ha proprio nulla in comune con quella del passato. Siamo certi che lo sappiaSpalletti. Sulla porta di Rangers-è preferibile affiggere il cartello “astenersi patiti del calcio contemporaneo”. Facendo le debite proporzioni, è una partita decisamente più anni Settanta e Ottanta, sopratiltempo. Le classiche trasferte delle squadre italiane in questi stadi complicati. Con la differenza che in genere in quegli anni le ...

