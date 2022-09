I miracoli della fisica quantistica. Leonardo apre a nuovi scenari (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rimasta per alcuni decenni dominio del solo mondo accademico, la fisica quantistica vive oggi una straordinaria ribalta. I princìpi fisici che la regolano sono stati scoperti nella prima metà del ‘900 e nella seconda metà del secolo scorso hanno dato vita a grandi invenzioni come i transistor, i laser, i superconduttori, la fibra ottica. Ma il punto di svolta è ora nella implementazione delle prospettive più avveniristiche come l’entanglement o il teletrasporto quantistico, tra i concetti più sorprendenti di questa branca della fisica, tanto che ad oggi si parla di seconda rivoluzione quantistica. Cresce l’interesse di paesi, aziende, centri di ricerca e accademie per l’impatto che la tecnologia ha ma soprattutto potrà avere in molti ambiti di applicazione, aprendo a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rimasta per alcuni decenni dominio del solo mondo accademico, lavive oggi una straordinaria ribalta. I princìpi fisici che la regolano sono stati scoperti nella prima metà del ‘900 e nella seconda metà del secolo scorso hanno dato vita a grandi invenzioni come i transistor, i laser, i superconduttori, la fibra ottica. Ma il punto di svolta è ora nella implementazione delle prospettive più avveniristiche come l’entanglement o il teletrasporto quantistico, tra i concetti più sorprendenti di questa branca, tanto che ad oggi si parla di seconda rivoluzione. Cresce l’interesse di paesi, aziende, centri di ricerca e accademie per l’impatto che la tecnologia ha ma soprattutto potrà avere in molti ambiti di applicazione,ndo a ...

