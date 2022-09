GPS 2022 24 | le graduatorie pubblicate e ripubblicate AGGIORNATO

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 14 settembre 2022)GPS per gli anni scolastici/23 e 2023/24: sono giorni molto importanti. Anche dopo la pubblicazione degli elenchi infatti gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo lavorano alla valutazione delle domande, leggono i reclami prodotti dagli aspiranti, cercano di sistemare alcune posizioni in modo da consentire la produzione della domanda di supplenza con la posizione effettivamente spettante in base al punteggio. L'articolo .