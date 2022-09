Gelbison che beffa: il pareggio del Potenza arriva al 97? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – La prima vittoria stagionale per la Gelbison sfuma al 97?. Dopo il pareggio contro l’Avellino, la formazione di Esposito si fa raggiungere dal Potenza in pieno recupero, dopo aver assaporato i tre punti. Al “Marcello Torre” sono i salernitani a sbloccare il risultato a metà della prima frazione, con De Sena che sfrutta al meglio una situazione da palla inattiva. Prima di tornare negli spogliatoi la Gelbison sfiora il raddoppio con Gilli e Graziani, entrambi fermati dai pali della porta difesa da Gasparini. Il gol lo trova nella ripresa Sorrentino, ma il direttore di gara invalida la marcatura per posizione di fuorigioco. Dalle stelle… alle stalle, il passo è breve perché poco dopo Graziani si guadagna la doccia anticipata facendosi espellere dal direttore di gara. Sotto di un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – La prima vittoria stagionale per lasfuma al 97?. Dopo ilcontro l’Avellino, la formazione di Esposito si fa raggiungere dalin pieno recupero, dopo aver assaporato i tre punti. Al “Marcello Torre” sono i salernitani a sbloccare il risultato a metà della prima frazione, con De Sena che sfrutta al meglio una situazione da palla inattiva. Prima di tornare negli spogliatoi lasfiora il raddoppio con Gilli e Graziani, entrambi fermati dai pali della porta difesa da Gasparini. Il gol lo trova nella ripresa Sorrentino, ma il direttore di gara invalida la marcatura per posizione di fuorigioco. Dalle stelle… alle stalle, il passo è breve perché poco dopo Graziani si guadagna la doccia anticipata facendosi espellere dal direttore di gara. Sotto di un ...

chiricanna : @Mark33846202 Da seguire:Gelbison-Potenza (la Gelbison è la squadra di Vallo della Lucania e del Cilento che gioca… - _Orlandino_ : @m_freda21 Vabbè, ho capito che la società non comunica nemmeno i dati degli spettatori (cosa ridicola, una delle p… - CornerMessina : Ultime notizie e probabili formazioni delle sfide del secondo turno del Girone C. Match clou allo Scida con il Crot… - desti_paradiso : L'italo-ghanese Nigel Kyeremateng ha firmato con la Gelbison e questo vuol dire che nel girone C di Serie C ci sarà… -