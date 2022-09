Contatori intelligenti: come funziona la stretta obbligatoria sull’elettricità nelle case e perché sarà il nuovo governo ad attuarla (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attuazione del piano europeo per il razionamento dell’elettricità e del gas spetterà al nuovo governo. Mentre è sempre più probabile che la stretta arrivi attraverso i Contatori intelligenti. Che però devono ricevere un aggiornamento del software. Una volta attuato – potrebbero volerci fino a un paio di mesi – sarà molto difficile tenere accesi contemporaneamente forno, lavatrice e tv senza far “scattare” la corrente. Ma intanto il centrodestra sale sulle barricate. Fratelli d’Italia chiede di intervenire nel pubblico prima che nel privato. E di parlare prima dell’accordo privilegiato tra Gazprom e la Germania. Che «consente ai tedeschi di pagare un terzo del prezzo del gas». Mentre la Lega sostiene che il vero problema sono i prezzi. E che con il razionamento il costo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attuazione del piano europeo per il razionamento dell’elettricità e del gas spetterà al. Mentre è sempre più probabile che laarrivi attraverso i. Che però devono ricevere un aggiornamento del software. Una volta attuato – potrebbero volerci fino a un paio di mesi –molto difficile tenere accesi contemporaneamente forno, lavatrice e tv senza far “scattare” la corrente. Ma intanto il centrodestra sale sulle barricate. Fratelli d’Italia chiede di intervenire nel pubblico prima che nel privato. E di parlare prima dell’accordo privilegiato tra Gazprom e la Germania. Che «consente ai tedeschi di pagare un terzo del prezzo del gas». Mentre la Lega sostiene che il vero problema sono i prezzi. E che con il razionamento il costo ...

AlexBazzaro : “Contatori intelligenti per razionare l'elettricità nelle case dalle 8 alle 19”. Ma va tutto bene, pensa alla collettività, al bene comune… - HuffPostItalia : Contatori intelligenti per razionare l'elettricità nelle case dalle 8 alle 19 - Daniele_Manca : Per attuare le riduzioni di consumi di energia saranno necessari i contatori elettronici, “in Italia se ne contano… - Luxgraph : Come funzionano i contatori intelligenti per i risparmi: dovranno essere aggiornati i software #corriere #news #202… - Giordan0Bruno : Ogni anno un nuovo esperimento di controllo sociale. Nel 2020 costringevano le persone a chiudersi in casa e a denu… -