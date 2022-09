Come creare una password Wi-Fi difficile davvero (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Italia è il terzo Paese al mondo più colpito da attacchi informatici. Nei primi mesi del 2022, infatti, sono state registrate 1838 attività di hacking, il 42% in più rispetto al 2021. Come si può, dunque, cercare di arginare questo problema? Sicuramente scegliendo con attenzione la password del Wi-Fi che, se intercettata, potrebbe permettere a qualsiasi hacker di accedere ai dati personali degli utenti. Con l’infografica “Come creare una password Wi-Fi difficile davvero”, un vero e proprio manuale di istruzioni per la creazione di una password Wi-Fi sicura, Linkem traccia una serie di linee-guida, tra cui 5 regole fondamentali da seguire: scegliere una password diversa da quelle già usate online; utilizzare almeno 12 caratteri dei 95 a ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Italia è il terzo Paese al mondo più colpito da attacchi informatici. Nei primi mesi del 2022, infatti, sono state registrate 1838 attività di hacking, il 42% in più rispetto al 2021.si può, dunque, cercare di arginare questo problema? Sicuramente scegliendo con attenzione ladel Wi-Fi che, se intercettata, potrebbe permettere a qualsiasi hacker di accedere ai dati personali degli utenti. Con l’infografica “unaWi-Fidavvero”, un vero e proprio manuale di istruzioni per la creazione di unaWi-Fi sicura, Linkem traccia una serie di linee-guida, tra cui 5 regole fondamentali da seguire: scegliere unadiversa da quelle già usate online; utilizzare almeno 12 caratteri dei 95 a ...

rafaelmgrossi : Grazie ???? per il supporto a @IAEAorg & alla proposta di creare una zona di sicurezza e protezione nucleare alla cen… - h95wn : RT @amicii_news: Tutti gli utenti bloccati in questi anni/mesi sono stati sbloccati. Come abbiamo giá detto non vogliamo più creare male s… - nuovasocieta : Come creare una password Wi-Fi difficile davvero - manu_gira : Manifesto Digitale, Punto 6: Creare una cultura STEM-friendly per le studentesse: fumetti, serie TV con ragazze STE… - TrudyETruex : RT @AnnalisaNocera1: Da un libro scritto nel 1956: ?? '' Per soffocare in anticipo ogni rivolta, non bisogna agire violentemente. I metodi… -