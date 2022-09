(Di mercoledì 14 settembre 2022) In coma dopo la caduta durante un controllo, si indaga per tentato omicidio. Contro i quattro agenti il racconto della sorella: non avevano un mandato

Agenzia_Ansa : Nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma. È quanto emerge dai primi accertamenti svolti nell'… - fanpage : All'indomani della denuncia in parlamento della tragica vicenda di Hasib Omerovic, il ragazzo sordomuto caduto dal… - fanpage : Caduto dalla finestra dopo una visita di presunti poliziotti, adesso Hasib, ragazzo sordomuto di origine rom, è in… - infoitinterno : Caso Hasib Omerovic, la testimone: “Bagnavo i fiori nel silenzio poi l'ho visto precipitare” - infoitinterno : Caso Hasib Omerovic, processo alla polizia -

È improbabile cheOmerovic , 36enne disabile di etnia rom, sia stato volutamente spinto giù dalla finestra della ... Gli inquirenti stanno indagando per capire se in questo, visto che non si ...Nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma . Questo l'importante aggiornamento suldiOmerovic , il trentaseienne di origine rom precipitato dalla finestra di un appartamento del quartiere Primavalle di Roma lo scorso 25 luglio . Un tragico volo di nove metri per il sordo ...Caduta Hasib, le cinque cose che non tornano nella versione dei poliziotti di Fabio Tonacci Otto agenti che perquisiscono l'appartamento ma senza un mandato… Leggi ...La procura di Roma non lo hai mai firmato. Gli inquirenti ora dovranno chiarire se sia trattata di una perquisizione di iniziativa coordinata da un ...