MaCheEmozione : È rimasto al 2018 l'amico, qualcuno gli dica che è arrivato Campos -

Calciomercato.com

È da poco arrivato Galtier, e il dsha preso in mano le redini della squadra. Ci sono ancora ... C'èche ha rubato l'occhio in Serie A "Ci sono alcuni ragazzi interessanti, come anche ......di sconto e il contributo di De Laurentiis (3 milioni) è stato giudicato insufficiente da, ... Dybala aveva un filo diretto con Marotta, ma l'Inter doveva far usciretra Pinamonti, Dzeko, ... Campos: qualcuno tenta lo scippo allo sceicco | Mercato