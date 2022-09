Bellanova e Pd di Lecce condannati: dovranno risarcire uno studente. Ecco perché (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Teresa Bellanova, ex ministro dalle lacrime facili per gli immigrati e renziana di ferro, è stata condannata insieme al Pd provinciale di Lecce dalla sezione lavoro della Corte di appello della città pugliese. Motivo? Tra il 2010 e il 2013, il Pd di Lecce ha utilizzato per tre anni uno studente universitario, Maurizio Pascali, come addetto stampa, tenendolo come co.co.co e a partita iva per 1.200 euro lordi al mese. Mentre era di fatto un dipendente del partito con un “rapporto di lavoro subordinato”. La Corte di appello ha dunque condannato il Pd di Lecce a pagare a Pascali più di 50mila euro, dei quali 6.700 in solido con la Bellanova. Bellanova e Pd di Lecce condannati: la sentenza “L’attività di Pascali era meramente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Teresa, ex ministro dalle lacrime facili per gli immigrati e renziana di ferro, è stata condannata insieme al Pd provinciale didalla sezione lavoro della Corte di appello della città pugliese. Motivo? Tra il 2010 e il 2013, il Pd diha utilizzato per tre anni unouniversitario, Maurizio Pascali, come addetto stampa, tenendolo come co.co.co e a partita iva per 1.200 euro lordi al mese. Mentre era di fatto un dipendente del partito con un “rapporto di lavoro subordinato”. La Corte di appello ha dunque condannato il Pd dia pagare a Pascali più di 50mila euro, dei quali 6.700 in solido con lae Pd di: la sentenza “L’attività di Pascali era meramente ...

