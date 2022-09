Basket | Europei | a Berlino in campo Italia-Francia per un posto in semifinale

(Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set. - (Adnkronos) - Oggi alle 17.15 al'incrocia lain un match che vale ladell'Europeo. Dopo l'impresa con la Serbia, la formazione di Pozzecco non vuole smettere di sognare. Di fronte avrà la squadra transalpina, che vanta giocatori di livello Nba come Gobert (3 volte miglior difensore della lega americana) e Fournier e di profilo internazionale di alta Eurolega come Huertel e Yabusele. Coach Collet, storico allenatore della Nazionale, è il collante della generazione che è passata da Tony Parker e Boris Diaw a quella di oggi, capace di arrivare ai quarti nonostante non abbia finora impressionato. Dodici mesi fa labattè l'proprio nei quarti dei Giochi Olimpici, dove poi conquistò l'argento. Chi vince ...

Ed è questa consapevolezza a segnare la vera differenza rispetto al passato anche recente, oltre che il motivo per cui questa Nazionale è così seguita e amata: l'Italia del basket non è "o non è più...

Berlino, 14 set. – (Adnkronos) – Oggi alle 17.15 a Berlino l'Italia incrocia la Francia in un match che vale la semifinale dell'Europeo. Dopo l'impresa con la Serbia, la formazione di Pozzecco non vuole smettere di sognare.

Dopo l'incredibile impresa contro la Serbia gli azzurri di Pozzecco si giocano un posto in semifinale contro i transalpini: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida ...