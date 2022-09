Addio a Irene Papas | la Penelope dell’Odissea | le nozze con Alkis e l’amore segreto con Marlon Brando

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Si è spenta a 96 anni l’attrice greca, nota al grande pubblico italiano soprattutto per la sua interpretazione dinello sceneggiato Rai Odissea. L’attrice, che da tempo soffriva di Alzheimer, si era ritirata dalla scena pubblica cinque anni fa. Tanti i suoi successi anche al cinema, come I cannoni di Navarone e Zorba il greco. Due matrimoni, il più importante quello con il regista e attore, del quale ha mantenuto il cognome anche il divorzio, e una storia d’amore segreta: quella con, aveva 96 annisi è spenta a 96 anni, dopo una battaglia durata cinque anni contro l’Alzheimer. Nella sua lunga carriera, ...

GianCrown : RT @globalistIT: Una grande attrice, una grande donna. RIP - Arturo_Parisi : RT @globalistIT: Una grande attrice, una grande donna. RIP - Giornaleditalia : Irene Papas è morta, addio all'attrice che aveva interpretato Penelope ne l'Odissea - huge1961 : RT @globalistIT: Una grande attrice, una grande donna. RIP - globalistIT : Una grande attrice, una grande donna. RIP -

Cinema mondiale in lutto per la seconda volta in pochi giorni: dopo la scomparsa di Jean - Luc Godard, oggi mercoledì 14 settembre 2022 tocca direadPapas: la straordinaria attrice greca aveva 96 anni ed ha legato buona parte della sua carriera all'Italia. Cinema in lutto: è morta a 96 anniPapas . La carriera diPapas: ...Una icona del cinema d'autore: è morta, a 96 anni, la celebre attrice grecaPapas (pseudonimo diLelekou). Il mondo del cinema piange una delle più grandi interpreti di film e spettacoli teatrali, diventata nota a livello internazionale soprattutto per i suoi ruoli femminili, che ...Si è spenta a 96 anni la celebre attrice greca Irene Papas. Ha legato il suo nome al cinema italiano: i film più famosi della sua carriera ...La grande attrice greca Irene Papas è morta all'età di 96 anni a Chiliomodi, vicino a Corinto, dove era nata il 3 settembre 1926 con il vero nome di ...