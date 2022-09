Xi esce dalla Cina dopo due anni Il mondo è cambiato | ora deve mutare l' ordine internazionale

(Di martedì 13 settembre 2022) Primo viaggio fuori confine dallo scoppio della pandemia per il leader cinese, che a Samarcanda rilancerà la nuova via della Seta. Incontro con Putin, ma anche con Modi, Raisi, Sharif. Pronto a collaborare per un dare aluna "direzione più giusta e ragionevole”

Il leader cinese Xi Jinping troverà il Mondo estremamente cambiato quando metterà piede nella mitica Samarcanda, per il suo primo viaggio fuori dalla Cina dallo scoppio della pandemia, all'inizio del ...