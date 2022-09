Viktoria Plzen Inter 0-0 LIVE | Stanek attento su Acerbi

(Di martedì 13 settembre 2022) Alla Doosan Arena,si sfidano per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Doosan Arena, la sfida travalida per la seconda giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 7? Gestione– La squadra di Inzaghi gira palla per sfondare il muro della formazione ceca. 14? Punizione– Batte Brozovic che sbatte sulla barriera. Calcio di punizione fischiato in seguito al fallo su Dumfries. 16? Occasione– Corner nerazzurro: cross sul secondo palo ...

sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Var-gogna ?? Inzaghi a Plzen, Viktoria o guai ?? Juric al Fila! #Var #Inzaghi… - DiMarzio : #UCL, @Inter | Le parole di #Marotta prima della gara contro il @fcviktorkaplzen - Frances54325203 : RT @Luissss97: Il Viktoria Plzen mi fa tornare alla mente uno dei tanti capolavori della capra livornese, rimontati nel recupero ?? https://… - yassine01937035 : RT @Luissss97: Il Viktoria Plzen mi fa tornare alla mente uno dei tanti capolavori della capra livornese, rimontati nel recupero ?? https://… -

Commenta per primo Prima della sfida di Champions League con il, l'amministratore delegato dell' Inter Giuseppe Marotta è tornato anche sulle voci sulla proprietà: 'Siamo concentrati sul lavoro come area tecnica. Le cose che avvengono sopra la ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022/23: moviolaInter L'episodio chiave della moviola del match trae Inter, valido per la seconda giornata della Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Sandro Scharer. L'...Riparte la Champions League e, ad aprire il secondo turno dei gironi, ci pensa l’Inter in trasferta col Viktoria Plzen (oltre a Sporting-Tottenham). Di seguito lo formazioni ufficiali di Bilek e Inzag ...Robert Lewandowski, dopo pochi mesi dall'addio, torna ad affrontare i suoi ex compagni. Sai perché ha lasciato il Bayern quest'estate