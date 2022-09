Vasto incendio alle porte di Cagliari | un uomo ferito

sardanews : Vasto incendio tra le statali 554 e 387, un uomo ferito - Sardegna - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Vasto #incendio nella notte al Macrolotto di #Prato: coinvolte diverse ditte tessili. Accorse squadre di @vigilidelfuoco… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Vasto #incendio nella notte al Macrolotto di #Prato: coinvolte diverse ditte tessili. Accorse squadre di @vigilidelfuoco… - TgrRaiToscana : Vasto #incendio nella notte al Macrolotto di #Prato: coinvolte diverse ditte tessili. Accorse squadre di… - MenegazziMarina : RT @ilgiornale: 'I pazienti sono stati allontanati dalla zona a rischio in via precauzionale'. Ancora inspiegabile il maxi incendio che ha… -

... sulla strada comunale bi'e Mesu in località Terr'e Teula, per unche ha coinvolto masserizie e materiali vari depositati all'interno di un terreno privato propagandosi anche a degli ...Unè divampato nel tardo pomeriggio di ieri all'interno di una struttura esterna ormai dismessa dell'ospedale "Monsignor Dimiccoli" di Barletta, realizzata dalla Protezione civile per far ...I boschi della Gironda tornano a bruciare, un nuovo incendio sta devastando la regione. Un villaggio è stato evacuato.I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti con varie squadre nelle campagne di Selargius (Città metropolitana di Cagliari), sulla strada comunale bi'e Mesu in località Terr'e Teula, p ...