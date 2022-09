Vaccino anti-Covid, abbiamo invitato i partiti al confronto su efficacia e rischi: nessuna risposta (Di martedì 13 settembre 2022) Il mio impegno nella Commissione Medico Scientifica indipendente prosegue sempre più convintamente: le conoscenze che si vanno accumulando circa l’andamento in crescendo/aumento della mortalità totale, la dubbia efficacia dei vaccini e l’emergere dei rischi associati, la gestione delle nuove varianti, etc. sono talmente dirompenti che ogni sforzo deve essere fatto per sollecitare quel confronto scientifico da sempre richiesto, ma purtroppo ad oggi mai concesso. Partendo da questi presupposti e dalla imminente scadenza elettorale, la CMSi ha recentemente organizzato a Milano un evento cui sono state invitate le forze politiche esistenti e quelle di nuova formazione presenti praticamente in tutti i collegi. A tutte è stato chiesto di rispondere in 3 minuti, specificando se parlavano o meno a titolo personale, a cinque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il mio impegno nella Commissione Medico Scientifica indipendente prosegue sempre più convintamente: le conoscenze che si vanno accumulando circa l’andamento in crescendo/aumento della mortalità totale, la dubbiadei vaccini e l’emergere deiassociati, la gestione delle nuove vari, etc. sono talmente dirompenti che ogni sforzo deve essere fatto per sollecitare quelscientifico da sempre richiesto, ma purtroppo ad oggi mai concesso. Partendo da questi presupposti e dalla imminente scadenza elettorale, la CMSi ha recentemente organizzato a Milano un evento cui sono state invitate le forze politiche esistenti e quelle di nuova formazione presenti praticamente in tutti i collegi. A tutte è stato chiesto di rispondere in 3 minuti, specificando se parlavano o meno a titolo personale, a cinque ...

ilfattoblog : Vaccino anti-Covid, abbiamo invitato i partiti al confronto su efficacia e rischi: nessuna risposta - ilfattoblog : 'Come facilmente prevedibile vi sono state 'assordanti' assenze' di Patrizia Gentilini #COVID19 - edoludo : RT @controsistemacv: @Grot87236691 E familiari morti a seguito drl vaccino, io ti manderei in siberia a spaccare permafrost a testate, così… - infoitsalute : Covid in ritirata dalle Marche, ma si prenotano in pochi per il vaccino anti Omicron - Samanta8888 : RT @AlbertoContri: illustri scienziati affermano che il fuoco di S.Antonio è uno dei principali effetti avversi dei vaccini anti Covid. Cos… -