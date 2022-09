Simeone o Raspadori: Rangers e Milan, le tappe dei nuovi bomber (Di martedì 13 settembre 2022) Il Napoli prepara la sfida con i Glasgow Rangers in Champions League, ma domenica c’è il Milan, ballottaggio per Simeone e Raspadori. I due attaccanti hanno risposto presente alla chiamata di Spalletti. Simeone ha esordito con gol nel 4-1 con il Liverpool prendendo il posto dell’infortunato Osimhen che tornerà solo dopo la sosta, forse con la Cremonese. Raspadori ha segnato ad un minuto dal 90? contro lo Spezia, dando tre punti fondamentali al Napoli che gli permettono di andare a Milano a giocarsi la prima sfida scudetto con i rossoneri. Champions League, Rangers-Napoli posticipata: decisione ufficiale della UEFA, no ai tifosi ospiti Rangers-Napoli: ballottaggio Raspadori-Simeone Prima però c’è la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Il Napoli prepara la sfida con i Glasgowin Champions League, ma domenica c’è il, ballottaggio per. I due attaccanti hanno risposto presente alla chiamata di Spalletti.ha esordito con gol nel 4-1 con il Liverpool prendendo il posto dell’infortunato Osimhen che tornerà solo dopo la sosta, forse con la Cremonese.ha segnato ad un minuto dal 90? contro lo Spezia, dando tre punti fondamentali al Napoli che gli permettono di andare ao a giocarsi la prima sfida scudetto con i rossoneri. Champions League,-Napoli posticipata: decisione ufficiale della UEFA, no ai tifosi ospiti-Napoli: ballottaggioPrima però c’è la ...

