Schwoch: "Napoli, non era facile rifondare, vanno fatti i complimenti'' (Di martedì 13 settembre 2022) Schwoch: "Non era facile rifondare, vanno fatti i complimenti. Raspadori può giocare ovunque…" A Radio CRC, nel corso del programma "Si Gonfia La Rete", è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: "Nel Napoli la qualità degli interpreti in attacco è fuori discussione, l'organizzazione della squadra è di altissimo livello. -afferma Schwoch - Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro. Kvaratskhelia lo conoscevo poco, Kim quasi per niente e devo dire che quando ha fatto questo nome (siccome sostituiva Koulibaly) in tanti hanno storto il naso, adesso bisogna fare un "mea culpa" e fare i complimenti al presidente e a Giuntoli, non era facile ...

