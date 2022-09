Sanremo 2023 | Amadeus chiude agli allievi di Amici? Riscontro troppo basso

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 13 settembre 2022) Si entra nel vivo dei preparativi dicon il mese di settembre ed ecco che ci si chiede quali cantanti faranno parte dei big. Uno degli argomenti più interessanti è quello in merito al blocco dei talent show, specie di21. Non a caso, confermata la presenza di alcuni exdel talent show delle passate stagioni, quella deglidell’ultima edizione pare proprio che non arriverà mai., infatti, avrebbe fatto un passo indietro dopo gli ultimi risultati., il dramma di Andreas Muller: il fratello ricoverato in codice rosso Dopo un malore, Daniel Muller è stato trasportato dal fratello in un noto ospedale romano, dove è stato ricoverato ...