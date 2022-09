Nyck de Vries: il pilota è attenzionato dalla Williams (Di martedì 13 settembre 2022) La Williams vuole ingaggiare Nyck de Vries per la stagione di Formula 1 2023, ma deve affrontare la concorrenza di Alpine, che prevede di testare de Vries nelle prossime settimane. De Vries ha avuto una convocazione last-minute dalla Williams al GP Monza, al posto di Alex Albon che è stato colpito da un’appendicite. Dopo aver guidato per il team Aston Martin nelle prove libere del venerdì, de Vries ha guidato con la Williams solo per l’ultima sessione di prove libere di sabato. Si è adattato rapidamente e ha surclassato il pilota Williams Nicholas Latifi in Q2. Le penalità per altri piloti hanno portato de Vries all’ottavo posto in griglia e ha condotto una gara esemplare finendo nono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) Lavuole ingaggiaredeper la stagione di Formula 1 2023, ma deve affrontare la concorrenza di Alpine, che prevede di testare denelle prossime settimane. Deha avuto una convocazione last-minuteal GP Monza, al posto di Alex Albon che è stato colpito da un’appendicite. Dopo aver guidato per il team Aston Martin nelle prove libere del venerdì, deha guidato con lasolo per l’ultima sessione di prove libere di sabato. Si è adattato rapidamente e ha surclassato ilNicholas Latifi in Q2. Le penalità per altri piloti hanno portato deall’ottavo posto in griglia e ha condotto una gara esemplare finendo nono ...

