Milan-Dinamo Zagabria, Pioli: “Giocando ad un livello alto possiamo vincere con tutti” (Di martedì 13 settembre 2022) “La Dinamo è una squadra che nel proprio campionato è abituata a fare la partita e a segnare tanto, ma che con il Chelsea ha vinto meritatamente riuscendo a giocare un calcio difensivo e molto solido. Sono quindi in grado di mettere in atto strategie differenti a seconda dell’avversario. Sarà una partita molto importante, ma comunque non decisiva”. Così Stefano Pioli in conferenza stampa per presentare la sfida di domani in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Sulla partita: “La nostra motivazione deve essere quella di mettere in campo il nostro massimo potenziale in ogni partita. Se noi giochiamo ad un livello alto, in Italia o in Europa non fa differenza, abbiamo possibilità di vincere. Se non lo facciamo rischiamo ovunque. Dobbiamo giocare domani al massimo ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) “Laè una squadra che nel proprio campionato è abituata a fare la partita e a segnare tanto, ma che con il Chelsea ha vinto meritatamente riuscendo a giocare un calcio difensivo e molto solido. Sono quindi in grado di mettere in atto strategie differenti a seconda dell’avversario. Sarà una partita molto importante, ma comunque non decisiva”. Così Stefanoin conferenza stampa per presentare la sfida di domani in Champions League contro la. Sulla partita: “La nostra motivazione deve essere quella di mettere in campo il nostro massimo potenziale in ogni partita. Se noi giochiamo ad un, in Italia o in Europa non fa differenza, abbiamo possibilità di. Se non lo facciamo rischiamo ovunque. Dobbiamo giocare domani al massimo ...

AntoVitiello : Allenamento alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria #Milanello #Milan #ChampionsLeague (@MilanNewsit @antonello_gioia) - sportface2016 : #UCL #Milan | #Pioli: “Giocando ad un livello alto possiamo vincere con tutti, #Italia o #Europa non fa differenza” - MilanPress_it : #Pioli in conferenza ?????? #MilanDinamoZagabria #milanpress #ChampionsLeague - MilanPress_it : Verso #MilanDinamoZagabria, la conferenza di @ASaelemaekers ?????? #milanpress - MessaggeroSport : #Milan, #Pioli attende la Dinamo Zagabria in Champions: «Dobbiamo giocare il miglior calcio possibile» -