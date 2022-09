Lutto per Elisa Isoardi, l’addio alla nonna Lucrezia su Instagram (Di martedì 13 settembre 2022) Elisa Isoardi dice addio alla nonna Lucrezia attraverso un post su Instagram, ricevendo subito sentite condoglianze da parte di fan, amici e colleghi: la conduttrice, da sempre legata alla sua Memè, così la chiamava lei, ha pubblicato una dolcissima foto che le ritrae insieme sorridenti e abbracciate. Elisa Isoardi, il messaggio su Instagram La conduttrice Elisa Isoardi ha annunciato la morte della sua adorata nonna Lucrezia attraverso un dolcissimo post sul suo profilo Instagram. Poche e semplicissime parole, che raccontano però una vita di amore tra nonna e nipote. “Ciao Memè, nonnina mia“, ha così scritto ... Leggi su dilei (Di martedì 13 settembre 2022)dice addioattraverso un post su, ricevendo subito sentite condoglianze da parte di fan, amici e colleghi: la conduttrice, da sempre legatasua Memè, così la chiamava lei, ha pubblicato una dolcissima foto che le ritrae insieme sorridenti e abbracciate., il messaggio suLa conduttriceha annunciato la morte della sua adorataattraverso un dolcissimo post sul suo profilo. Poche e semplicissime parole, che raccontano però una vita di amore trae nipote. “Ciao Memè, nonnina mia“, ha così scritto ...

berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - repubblica : Andrea Riello muore per un malore improvviso. Un altro lutto nell'imprenditoria - rtl1025 : ???? La folla in lacrime fuori da #BuckinghamPalace ha intonato '#GodSavetheQueen'. Migliaia di persone sono arrivate… - JaqIrene : RT @TatiUdaci: Gli ambasciatori ucraini in Inghilterra hanno deciso di prendere parte al flusso generale di lutto per la defunta Elisabetta… - diocanmaledetto : ho sciolto le treccine per metà, solo la parte di sotto, sono in lutto, ma non vedo l’ora di riavere i miei capelli lunghi ?? -