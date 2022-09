Lotta, Mondiali 2022: Enrica Rinaldi eliminata al primo turno nei 76 kg, assegnati gli ultimi titoli della greco-romana (Di martedì 13 settembre 2022) Quarta giornata senza acuti per l’Italia ai Campionati Mondiali di Lotta 2022, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre. L’unica atleta azzurra impegnata oggi, Enrica Rinaldi, è stata infatti eliminata al primo turno nella categoria 76 kg e successivamente non si è materializzata la possibilità del ripescaggio. La 24enne romagnola, bronzo europeo e argento ai Giochi del Mediterraneo sinora in stagione, ha ceduto il passo alla temibile mongola Ariunjargal Ganbat (sconfitta poi agli ottavi dalla vice-campionessa del mondo in carica Epp Maee) per schienamento sul punteggio di 6-0. In serata sono stati assegnati gli ultimi due titoli della ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Quarta giornata senza acuti per l’Italia ai Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre. L’unica atleta azzurra impegnata oggi,, è stata infattialnella categoria 76 kg e successivamente non si è materializzata la possibilità del ripescaggio. La 24enne romagnola, bronzo europeo e argento ai Giochi del Mediterraneo sinora in stagione, ha ceduto il passo alla temibile mongola Ariunjargal Ganbat (sconfitta poi agli ottavi dalla vice-campionessa del mondo in carica Epp Maee) per schienamento sul punteggio di 6-0. In serata sono statiglidue...

