Le scienze in classe prima della scuola Primaria: un esempio di progettazione (Di martedì 13 settembre 2022) L'insegnamento delle scienze nelle scuole primarie implica la pianificazione e la preparazione di una progettazione adeguata per creare un curriculum efficace e pratico adatto a ciascuna scuola, a ciascuna realtà territoriale e a ciascun alunno. Serve coinvolgere i bambini in progetti interattivi, dare loro l'opportunità di esplorare concetti scientifici di base e metterli in relazione con il mondo. Un equilibrio di attività rende l'approccio didattico più efficace per gli studenti con diversi stili di apprendimento. E avendo in mente tutto ciò è necessario avviare l'anno scolastico in maniera efficace e strutturato.

