La Serie A prevede di introdurre il fuorigioco semiautomatico a ottobre (Di martedì 13 settembre 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 13/09/2022 alle 11:56 est L’incidente con il gol di legalità annullato in Juventus-Salernitana ha acceso tutti i dibattiti in Calcio L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) starebbe seriamente valutando di applicare la nuova misura dal prossimo mese Il VAR annullato domenica scorsa un gol legale contro Juve nel suo scontro con Salernitana (2-2), cosa che ha generato polemiche e critiche in parti uguali in Italia, che ha portato alla Una Serie prendere in considerazione l’implementazione del sistema di rilevamento del fuorigioco in modo semiautomatico da ottobre. “Il Una Serie presenterà la nuova tecnologia molto presto. Non sfrutterà la lunga interruzione del mondiale per mettere in moto ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 13/09/2022 alle 11:56 est L’incidente con il gol di legalità annullato in Juventus-Salernitana ha acceso tutti i dibattiti in Calcio L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) starebbe seriamente valutando di applicare la nuova misura dal prossimo mese Il VAR annullato domenica scorsa un gol legale contro Juve nel suo scontro con Salernitana (2-2), cosa che ha generato polemiche e critiche in parti uguali in Italia, che ha portato alla Unaprendere in considerazione l’implementazione del sistema di rilevamento delin mododa. “Il Unapresenterà la nuova tecnologia molto presto. Non sfrutterà la lunga interruzione del mondiale per mettere in moto ...

