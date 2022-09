La Dama Velata: La Rai Pensa Alla Seconda Stagione! (Di martedì 13 settembre 2022) La Dama Velata: a sorpresa, a distanza di sette anni dAlla prima stagione, la Rai starebbe iniziando a valutare di realizzare la Seconda stagione della fiction, che farebbe sicuramente felice il pubblico… La Dama Velata è una fiction amatissima andata in onda ormai diversi anni fa su Rai 1. Quest’anno è stata trasmessa in replica durante l’estate ed anche in questo periodo ha riscosso un buon successo. A quanto pare, ora i vertici della rete stanno Pensando di realizzare una Seconda stagione della fiction, proseguendo con le vicende dei protagonisti che però dovrebbero essere completamente diverse rispetto al passato. La Dama Velata: voci sulla possibile Seconda stagione della fiction! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 13 settembre 2022) La: a sorpresa, a distanza di sette anni dprima stagione, la Rai starebbe iniziando a valutare di realizzare lastagione della fiction, che farebbe sicuramente felice il pubblico… Laè una fiction amatissima andata in onda ormai diversi anni fa su Rai 1. Quest’anno è stata trasmessa in replica durante l’estate ed anche in questo periodo ha riscosso un buon successo. A quanto pare, ora i vertici della rete stannondo di realizzare unastagione della fiction, proseguendo con le vicende dei protagonisti che però dovrebbero essere completamente diverse rispetto al passato. La: voci sulla possibilestagione della fiction! La ...

