Juve Benfica, le ultime in casa bianconera: Di Maria in gruppo (Di martedì 13 settembre 2022) La Juve si allena in vista della sfida al Benfica e torna con il gruppo anche Di Maria, diversi gli assenti La Juve si allena in vista della sfida al Benfica e torna con il gruppo anche Di Maria. Diversi gli assenti: Rabiot, Szczesny, Locatelli e Alex Sandro. Le ultime dai campi in vista della partita di domani di Champions League. Il francese probabilmente non ci sarà, mentre l'argentino si candida a tornare in campo con i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

