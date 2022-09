Jean-Luc Godard | più un rito che un regista

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 settembre 2022) Il primo film difu un documentario su una diga svizzera, commissionato dalla ditta che l'aveva costruita. Titolo: "Operazione cemento". Nel 1960, dopo qualche articolo scritto per i Cahiers du cinéma, girò "Fino all'ultimo respiro".Paul Belmondo,Seberg con i capelli tagliati a zero, macchina da presa a mano: era nata la Nouvelle Vague. Tra un litigio e l'altro con Francois Truffaut che all'epoca era altrettanto bravo senza proclami rivoluzionari. Ci furono altri film, mai così belli. Abbiamo tenuto a mente questi luminosi trascorsi, quando ai festival abbiamo visto i film recenti di-Luc. Faticosi da vedere, insopportabili per l'aura che lo incoronava: "Ultimo dei Grandi Cineasti". Tutte maiuscole. Immagini in libertà, ma anche in tre dimensioni, socialismo proclamato ...