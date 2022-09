Italia primo paese Ue per numero attacchi ransomware (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Italia si conferma ai vertici europei e mondiali dei Paesi più attaccati dai cybercriminali. Nel primo semestre 2022 è il primo paese europeo per numero di attacchi ransomware, settimo al mondo, il primo paese europeo per attacchi macro-malware, terzo al mondo, e il sesto al mondo per malware in generale. Lo rivela “Defending the Expanding Attack Surface”, il report sulle minacce informatiche del primo semestre 2022, a cura di Trend Micro Research. Il numero totale di ransomware intercettati in tutto il mondo nella prima metà del 2022 è di 8.032.336. L’Italia è il primo paese in Europa ad aver subito ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’si conferma ai vertici europei e mondiali dei Paesi più attaccati dai cybercriminali. Nelsemestre 2022 è ileuropeo perdi, settimo al mondo, ileuropeo permacro-malware, terzo al mondo, e il sesto al mondo per malware in generale. Lo rivela “Defending the Expanding Attack Surface”, il report sulle minacce informatiche delsemestre 2022, a cura di Trend Micro Research. Iltotale diintercettati in tutto il mondo nella prima metà del 2022 è di 8.032.336. L’è ilin Europa ad aver subito ...

