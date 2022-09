Il duello con la Meloni fa litigare Letta e Calenda: «Sei patetico». «E tu un maleducato» (Di martedì 13 settembre 2022) Un botta e risposta che prima o poi doveva cratterizzare questa campagna elettorale. Del resto, il ricordo del voltafaccia di Carlo Calenda è ancora troppo fresco perché Enrico Letta lo dimenticasse del tutto o decidesse di archiviarlo. E non poteva che essere il duello di ieri con Giorgia Meloni sul sito online del Corriere della Sera ad innescare la miccia. E così è stato. A dare il là ha provveduto il segretario del Pd. «Il confronto di ieri con Giorgia Meloni – ha detto rivolgendosi via Zoom ai candidati dem – segna il “frame” della campagna: “o noi o loro, e non è un caso che Calenda abbia fatto il pazzo. Calenda e Renzi hanno presentato esposti all’Agcom per bloccare il dibattito e infatti hanno bloccato quello a Porta a Porta». Botta e risposta tra il leader ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Un botta e risposta che prima o poi doveva cratterizzare questa campagna elettorale. Del resto, il ricordo del voltafaccia di Carloè ancora troppo fresco perché Enricolo dimenticasse del tutto o decidesse di archiviarlo. E non poteva che essere ildi ieri con Giorgiasul sito online del Corriere della Sera ad innescare la miccia. E così è stato. A dare il là ha provveduto il segretario del Pd. «Il confronto di ieri con Giorgia– ha detto rivolgendosi via Zoom ai candidati dem – segna il “frame” della campagna: “o noi o loro, e non è un caso cheabbia fatto il pazzo.e Renzi hanno presentato esposti all’Agcom per bloccare il dibattito e infatti hanno bloccato quello a Porta a Porta». Botta e risposta tra il leader ...

