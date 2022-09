I russi che guardano gli ucraini abbracciare i soldati di Kyiv e dicono: ma come? (Di martedì 13 settembre 2022) I deputati di diciassette distretti di Mosca e San Pietroburgo hanno firmato una dichiarazione per chiedere le dimissioni di Vladimir Putin. La scorsa settimana erano arrivate altre due richieste s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) I deputati di diciassette distretti di Mosca e San Pietroburgo hanno firmato una dichiarazione per chiedere le dimissioni di Vladimir Putin. La scorsa settimana erano arrivate altre due richieste s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

rulajebreal : Dopo mesi di propaganda che dichiarava l’esercito ???? infallibile, che le armi all’???? le sanzioni alla ???? sono contr… - federicofubini : Il risultato è che i soldati sono arrivati alla guerra in #Ucraina malnutriti, malvestiti perché i loro superiori a… - GiovaQuez : Propagandisti russi che chiedono di colpire le infrastrutture civili in Ucraina. Terroristi #Ukraine - MgraziaT : RT @rulajebreal: Dopo mesi di propaganda che dichiarava l’esercito ???? infallibile, che le armi all’???? le sanzioni alla ???? sono controproduc… - MgraziaT : RT @putino: Le sanzioni non funzionano, puntata n. 375. Il numero di cittadini russi che rischiano di perdere il posto di lavoro è in forte… -