Fermati due predoni seriali di negozi e farmacie: 24 rapine e oltre 20.000 euro di bottino (Di martedì 13 settembre 2022) Aprilia. Ne avevamo già parlato questa mattina, ora arrivano i particolari sui predoni che hanno portato a segno ben 24 rapine in diversi territori, e tutte con lo stesso modus operandi. Obiettivo dei malviventi esercizi commerciali e farmacie, i cui titolari erano da tempo terrorizzati per le loro scorribande e rapine. Un intero territorio assoggettato Hanno dilaniato un’area molto vasta, tra i comuni di Ardea, Pomezia, Aprilia, Albano Laziale, Nettuno, Ariccia, Velletri ed Anzio, depredando diversi esercizi commerciali con diverse auto, anch’esse frutto di rapina, con le quali compivano i colpi e che poi abbandonavano sul ciglio della strada per passare oltre. Il modus operandi Agivano in questo modo: dapprima si procuravano un’auto, e con la stessa raggiungevano gli esercizi commerciali target ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Aprilia. Ne avevamo già parlato questa mattina, ora arrivano i particolari suiche hanno portato a segno ben 24in diversi territori, e tutte con lo stesso modus operandi. Obiettivo dei malviventi esercizi commerciali e, i cui titolari erano da tempo terrorizzati per le loro scorribande e. Un intero territorio assoggettato Hanno dilaniato un’area molto vasta, tra i comuni di Ardea, Pomezia, Aprilia, Albano Laziale, Nettuno, Ariccia, Velletri ed Anzio, depredando diversi esercizi commerciali con diverse auto, anch’esse frutto di rapina, con le quali compivano i colpi e che poi abbandonavano sul ciglio della strada per passare. Il modus operandi Agivano in questo modo: dapprima si procuravano un’auto, e con la stessa raggiungevano gli esercizi commerciali target ...

