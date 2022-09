Emma Marrone, la prima intervista dopo la morte del padre Rosario (Di martedì 13 settembre 2022) La prima intervista di Emma Marrone Non sono giornate semplici le ultime per Emma Marrone. Come sappiamo infatti poco più di una settimana fa è venuto a mancare il padre della cantante, Rosario, scomparso all’età di 66 anni. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, e fin dal primo momento naturalmente il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 settembre 2022) LadiNon sono giornate semplici le ultime per. Come sappiamo infatti poco più di una settimana fa è venuto a mancare ildella cantante,, scomparso all’età di 66 anni. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, e fin dal primo momento naturalmente il L'articolo proviene da Novella 2000.

chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - Oxanna2003 : @EsercitoCrucian Elodie Emma Marrone colore cacca Incontrades del piffero Mannoia Levante del cacchio quella Muti c… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Tu non ti arrendere mai @MarroneEmma Emma Marrone - ti ho donato un sogno sacrificando me. -