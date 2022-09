Elezioni: Letta a candidati, 'vi giro materiale su posizioni Fdi, retrive e retrograde' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Vi faremo girare in queste ore un lavoro, che a me ieri è stato molto utile, sulle posizioni di Fdi sia a livello nazionale che europeo. Alcune di queste le ho usate ieri, altre non ho potuto farlo ma vi faremo girare il materiale perché vedrete come vengono confermate le posizioni retrograde e retrive di Fdi. Ce ne sono tante e credo sia molto importante usarle non modo giusto e corretto senza storpiarle". Così Enrico Letta ai candidati Pd via Zoom. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Vi faremo girare in queste ore un lavoro, che a me ieri è stato molto utile, sulledi Fdi sia a livello nazionale che europeo. Alcune di queste le ho usate ieri, altre non ho potuto farlo ma vi faremo girare ilperché vedrete come vengono confermate ledi Fdi. Ce ne sono tante e credo sia molto importante usarle non modo giusto e corretto senza storpiarle". Così EnricoaiPd via Zoom.

