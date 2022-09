Draghi chiama Zelensky | Il governo italiano continua a sostenere l' Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 settembre 2022) A dieci giorni dalle elezioni, il premierrinsalda l'asse Italia-. Il presidente del Consiglio Marioha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’, Volodymyr. Il colloquio si è incentrato sugli ultimi positivi sviluppi della controffensivae della situazione sul terreno, anche con riguardo alla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, confermando il continuo sostegno da parte delalle autorità e alla popolazione ucraine in tutti gli ambiti. Lo ha fatto sapere sapere Palazzo Chigi, che ha diramato una nota ufficiale. Dopo giorni in cui il tema delle sanzioni alla Russia è stato strattonato in campagna elettorale, anche il presidente della ...