Covid, in partenza alla Scuola Sant'Anna un corso sul disagio post-pandemia (Di martedì 13 settembre 2022) 'Long Covid' non solo sanitario ma anche psicofisico, legato alla sfera dei rapporti interpersonali. Lockdown e restrizioni hanno stravolto il nostro approccio alla quotidianità e le relazioni con gli altri. Ciò ha provocato molti problemi, sfociati in varie forme di disagio sociale. Come gestirle e superarle? Partendo proprio da questo interrogativo la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha messo in piedi l'innovativo corso di alta formazione 'Forme del disagio nella post-pandemia: disagio sociale, disabilità, Long Term Care', in partenza il prossimo 21 ottobre. Gli argomenti trattati Quattro i moduli per altrettante giornate formative (in totale 32 ore di formazione).

