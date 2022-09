voceditalia : Carburanti, taglio 30 cent/litro prorogato al 17 ottobre - CdT_Online : +++ Fino al 17 ottobre taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione - fisco24_info : Carburanti, taglio 30 cent/litro prorogato al 17 ottobre: Decreto firmato dai ministri Franco e Cingolani - EstebBeltramino : Carburanti, taglio 30 cent/litro prorogato al 17 ottobre #motori - ioloraccolgo : Carburanti, taglio 30 cent/litro prorogato al 17 ottobre -

... hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Si estende così fino a tale data ildi ......che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Si estende dalla scadenza ad oggi prevista, il 5 ottobre, fino a tale data ildi 30 ...Roma, 13 set. (askanews) - Il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione ecologica, Roberto ...(FERPRESS) – Roma, 13 SET – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che pror ...