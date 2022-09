Anticipazioni Uomini e Donne: Tina chiama un dottore dopo una lite (Di martedì 13 settembre 2022) La registrazione del 12 settembre di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata. L'edizione di quest'anno è cominciata davvero con il botto, sta di fatto che già non mancano litigi molto accesi. La puntata andrà in onda prossimamente su Canale 5 e le Anticipazioni rivelano che si assisterà ad un nuovo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due continueranno ad essere al centro dell'attenzione a causa delle questioni irrisolte che riguardano la fine della loro relazione. Ad animare lo studio, però, ci penserà anche Armando Incarnato, che non perderà occasione per inveire contro Alessandro Vicinanza. L'apice, però, si toccherà nel momento in cui Tina Cipollari chiamerà un medico per far visitare Gemma Galgani. Uomini e Donne: scontri tra gli over, Tina ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 13 settembre 2022) La registrazione del 12 settembre diè stata piuttosto movimentata. L'edizione di quest'anno è cominciata davvero con il botto, sta di fatto che già non mancano litigi molto accesi. La puntata andrà in onda prossimamente su Canale 5 e lerivelano che si assisterà ad un nuovo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due continueranno ad essere al centro dell'attenzione a causa delle questioni irrisolte che riguardano la fine della loro relazione. Ad animare lo studio, però, ci penserà anche Armando Incarnato, che non perderà occasione per inveire contro Alessandro Vicinanza. L'apice, però, si toccherà nel momento in cuiCipollari chiamerà un medico per far visitare Gemma Galgani.: scontri tra gli over,...

