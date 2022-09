Un 28enne è stato accoltellato alla schiena alla stazione Termini di Roma (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - È stato accoltellato e derubato nei pressi della stazione Termini di Roma. Vittima un 28enne marocchino aggredito domenica alle 20.30 in via Manin, all'angolo con via Giolitti, da un uomo che poi, dopo averlo accoltellato alla scapola e avergli sottratto il cellulare, sarebbe fuggito via. Il 28enne, soccorso da un infermiere che si trovava casualmente sul posto, è stato poi trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona. Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Èe derubato nei pressi delladi. Vittima unmarocchino aggredito domenica alle 20.30 in via Manin, all'angolo con via Giolitti, da un uomo che poi, dopo averloscapola e avergli sottratto il cellulare, sarebbe fuggito via. Il, soccorso da un infermiere che si trovava casualmente sul posto, èpoi trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona.

