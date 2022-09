pdnetwork : La destra propone un taglio delle tasse a vantaggio dei più ricchi. Ma lo pagano le nuove generazioni. Le nostre… - Alexander76NO : Ue propone taglio obbligatorio consumi di elettricità - Il Sole 24 ORE - teaNoja1 : RT @pdnetwork: La destra propone un taglio delle tasse a vantaggio dei più ricchi. Ma lo pagano le nuove generazioni. Le nostre proposte… - FrancaMassi : RT @pdnetwork: La destra propone un taglio delle tasse a vantaggio dei più ricchi. Ma lo pagano le nuove generazioni. Le nostre proposte… - GuadagnoRaffae2 : RT @pdnetwork: La destra propone un taglio delle tasse a vantaggio dei più ricchi. Ma lo pagano le nuove generazioni. Le nostre proposte… -

L'Ue verso ilobbligatorio dei consumi di elettricità . Tra le proposte che la Commissione europea ... Crisi gas: le proposte dell'Ue La bozzaanche un limite obbligatorio ai ricavi degli ...Bollette, la bozza dell'Unione europea La bozzaanche un limite obbligatorio ai ricavi ...ai singoli Stati membri la discrezionalità di individuare in quali ore implementare tale. È su ...Bruxelles presenterà entro domani le risposte da mettere in campo per reagire all’emergenza del gas - Intanto il costo del gas torna sotto i 200 euro al megawattora ...Tra le proposte che la Commissione europea presenterà in materia di contrasto al caro energia, dovrebbe esserci anche il discusso taglio obbligatorio dei consumi di elettricità. Tale limitazione sareb ...