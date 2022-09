Tutto sul nuovo album di thasup: tracklist e collaborazioni da Rkomi e Sfera Ebbasta (Di lunedì 12 settembre 2022) Il nuovo album di thasup arriverà molto presto. Oggi l’artista svela la tracklist dettagliata del progetto che lo riporta sulle scene dopo il successo del disco d’esordio, 23 6451. Conosciuto inizialmente con lo pseudonimo the supreme, per il nuovo progetto l’artista cambia anche nome. Un altro titolo impronunciabile, neanche a dirlo, così come l’intera tracklist: si intitola c@ra++ere s?ec!@le il nuovo lavoro di thasup. Simboli e numeri, più che titoli di canzoni, che nascondono la direzione che prenderà il nuovo disco di inediti di thasup in uscita venerdì 30 settembre. Con all’attivo più di 2 miliardi di stream totali, oggi thasup svela che nel nuovo album ci ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Ildiarriverà molto presto. Oggi l’artista svela ladettagliata del progetto che lo riporta sulle scene dopo il successo del disco d’esordio, 23 6451. Conosciuto inizialmente con lo pseudonimo the supreme, per ilprogetto l’artista cambia anche nome. Un altro titolo impronunciabile, neanche a dirlo, così come l’intera: si intitola c@ra++ere s?ec!@le illavoro di. Simboli e numeri, più che titoli di canzoni, che nascondono la direzione che prenderà ildisco di inediti diin uscita venerdì 30 settembre. Con all’attivo più di 2 miliardi di stream totali, oggisvela che nelci ...

