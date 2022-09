Strage di Samarate | Nicolò Maja è uscito dall' ospedale | l' unico sopravvissuto alla furia omicida del padre ora sta meglio

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lo scorso maggio Alessandroaveva ucciso la moglie e la figlia di 16 anni: il figlio 23enne, ferito gravemente, ha dovuto subire diversi interventi. Per ora non può ancora camminare autonomamente: a prendersi cura di lui i suoi nonni

Nicolò, l'unico sopravvissuto alla strage di Samarate è uscito dall'ospedale dopo 4 mesi e mezzo da quella maledetta mattina del 4 maggio in cui il padre Alessandro Maja, decise di sterminare tutta la sua famiglia.