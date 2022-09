Scuola, tornano in classe 7 milioni di studenti. Bianchi: È il giorno della ripartenza (Di lunedì 12 settembre 2022) Abbiamo bisogno di tornare a guardarci in faccia", ha detto al Tg Unomattina su Rai1. "Il governo ... Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, in diretta a `Coffee Break´ su La7. "Il ... Leggi su corriere (Di lunedì 12 settembre 2022) Abbiamo bisogno di tornare a guardarci in faccia", ha detto al Tg Unomattina su Rai1. "Il governo ... Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, in diretta a `Coffee Break´ su La7. "Il ...

MIsocialTW : Da oggi, con date diverse a seconda dei calendari regionali, studentesse e studenti tornano in aula per riprendere… - repubblica : La scuola e il sogno di un anno normale. Lettera ai ragazzi che tornano in classe - AParentiEU : Oggi inizia un nuovo anno scolastico e migliaia di ragazzi tornano sui banchi di scuola. Con il #KidsCorner è poss… - Corriere : Scuola, tornano in classe 7 milioni di studenti. Bianchi: «È il giorno della ripartenza» - kingsbritin : Sono una persona adulta comunque condizionata dall'inizio della scuola perché gli autobus e le strade di verona tor… -